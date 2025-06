Doppio ruolo allenatore-Ct Nazionale | la scelta ricade su Conte

Dopo il pesante ko contro la Norvegia e l’addio di Luciano Spalletti, il calcio italiano si trova di fronte a una svolta cruciale. La scelta del nuovo allenatore, tra le varie opzioni, sembra ormai orientata verso un nome di grande esperienza: Antonio Conte. Con il suo doppio ruolo di allenatore e commissario tecnico, la sua nomina potrebbe rappresentare la svolta che tutti attendono per rilanciare le sorti della Nazionale. La strada è tracciata, ma ci sono ancora dettagli da chiarire.

Novità importanti sul nuovo allenatore dell’Italia dopo l’esonero di Luciano Spalletti. La scelta è stata presa: il punto della situazione Il 3 a 0 contro la Norvegia ha mandato in crisi il sistema calcio italiano. Un ko pesantissimo che ha portato all’esonero di Luciano Spalletti. Un esonero annunciato addirittura dallo stesso Commissario tecnico. Ora è caccia al sostituto: la volontà sarebbe quella di puntare su Claudio Ranieri, legato, però, alla Roma. Doppio ruolo per Conte: la scelta fa esultare Napoli e Nazionale (LaPresse) – Calciomercato.it La Figc sta dunque insistendo per avere il dirigente dei giallorossi, che intende mantenere l’accordo con i Friedkin. 🔗 Leggi su Calciomercato.it