Dopo una caduta dalla bici viene trovato a terra da alcuni passanti grave il 65enne pm Paolo Gubinelli

Una caduta improvvisa ha segnato la giornata del pubblico ministero Paolo Gubinelli, rinvenuto gravemente ferito a Portonovo da alcuni passanti. La sua esperienza e dedizione al ruolo di magistrato rendono questa vicenda ancora più sconvolgente. L’intera comunità si stringe attorno a lui, sperando in un rapido recupero. La vicenda solleva importanti domande sulla sicurezza e sulle circostanze dell’incidente, che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti.

ANCONA – É stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale regionale il 65enne pubblico ministero Paolo Gubinelli. Magistrato storico presso la procura della Repubblica del tribunale di Ancona, è stato trovato a terra da alcuni passanti in zona Portonovo attorno alle 18.30 di ieri pomeriggio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Dopo una caduta dalla bici viene trovato a terra da alcuni passanti, grave il 65enne pm Paolo Gubinelli

