dopo mesi di arrabbiature davanti al tg sono andato in piazza per gaza e lì ho trovato tanti come me

Lettera di Michele Viola Mi fa piacere condividere le impressioni avute ieri – 7 giugno – in Piazza San Giovanni. Fino ad oggi non credevo di avere ancora voglia di partecipare ad una manifestazione. C'erano molti motivi per non partecipare: non amo esternare i miei ideali, non mi piace urlare, soprattutto in coro; da troppo tempo non riesco a identificarmi in un partito e comunque non mi è mai piaciuto essere un tifoso; e poi non ho mai creduto che la piazza servisse a molto; e non parliamo del caldo, della fatica, dell'orario. Eppure dopo mesi di arrabbiature davanti al tg ho preso la metro e sono andato in piazza.