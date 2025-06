Dopo le polemiche col Comune riapre Ancona Sotterranea

Dopo le recenti polemiche con il Comune, Ancona Sotterranea riapre finalmente le sue porte, offrendo a cittadini e curiosi l’opportunità di scoprire i misteriosi cunicoli che celano la storia della città. Le prenotazioni sono di nuovo aperte, segnando un importante passo verso la valorizzazione di questo affascinante patrimonio. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica tra segreti e sorprendenti scorci sotterranei!

Riaprono le prenotazioni per visitare la parte sotterranea di Ancona. Lo rende noto su Facebook l’associazione "Ancona sotterranea" che gestisce le visite, dopo la polemica con il Comune dello scorso mese. Il 24 maggio, infatti, la recinzione di un cantiere aveva bloccato l’accesso che conduce ai cunicoli sotterranei, cogliendo di sorpresa sia l’associazione stessa che una ventina di visitatori che avevano già pagato il biglietto per accedere. "Da oggi è possibile riaprire la visita al Calamo grazie a un passaggio creato nell’area del cantiere – scrive l’associazione – Ringraziamo chi in Comune si è adoperato velocemente per trovare la soluzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dopo le polemiche col Comune riapre . Ancona Sotterranea

In questa notizia si parla di: Ancona Sotterranea Comune Polemiche

