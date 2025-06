Dopo la festa per la serie B completate in mattinata le operazioni di pulizia della città FOTO - VIDEO

Dopo l'incredibile festa per la promozione in Serie B, la città si risveglia più pulita e splendente. Questa mattina, con dedizione e cura, le squadre di Ambiente Spa hanno completato le operazioni di pulizia di strade e piazze, restituendo alla comunità un volto fresco e ordinato. Un segno concreto di rispetto e amore per la nostra città, che ora si prepara a scrivere nuovi entusiasmanti capitoli.

Nelle prime ore della mattinata dell'8 giugno sono terminate le operazioni di pulizia delle strade e delle piazze della città dopo la festa per la promozione in serie B. Lo hanno fatto sapere l'assessore Cristian Orta e il presidente di Ambiente spa Ricardo Chiavaroli. La festa è iniziata dopo la. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Dopo la festa per la serie B completate in mattinata le operazioni di pulizia della città [FOTO - VIDEO]

