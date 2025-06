dopo il successo di napoli thomas taylor arriva anche al comicon di bergamo

Dopo il trionfo di Napoli, Thomas Taylor, celebre illustratore britannico, arriva anche a Bergamo per la sua terza partecipazione al Comicon, in programma dal 20 al 22 giugno 2025 presso la Fiera di Bergamo. Con il suo talento riconosciuto a livello mondiale e un passato che include la copertina del primo Harry Potter, Taylor è pronto a incantare nuovamente il pubblico italiano, portando magia e creatività in ogni suo intervento. Un evento da non perdere per tutti gli appassionati di illustrazione e fantasia.

Dopo la straordinaria accoglienza ricevuta a Napoli, dove è stato ospite dall’1 al 4 maggio 2025 in occasione del Comicon, l’illustratore britannico Thomas Taylor torna in Italia per partecipare alla terza edizione di Comicon Bergamo, in programma dal 20 al 22 giugno 2025 presso la Fiera di Bergamo. Un ospite attesissimo. Taylor è noto non solo per essere l’illustratore della copertina dell’edizione britannica del primo libro di Harry Potter, ma anche per le sue affermate opere per l’infanzia, come la serie Malamander, bestseller tradotto in oltre 20 Paesi e finalista al Carnegie Medal. La sua presenza a Napoli ha ulteriormente consolidato il suo status: numerose sessioni di firmacopie e incontri con il pubblico lo hanno consacrato come protagonista dell’evento. 🔗 Leggi su Nerdpool.it