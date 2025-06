Dopo i grandi nomi di YouTopic Fest 2025 uno sguardo al futuro | l' edizione 2026 sarà dedicata al tema Inquietudine – come custodire la scintilla dell' umano?

Dopo tre giorni di scoperte e ispirazioni, YouTopic Fest 2025 si chiude con entusiasmo, lasciando spazio a una visione futura. L’edizione 2026 si concentrerà sull’inquietudine, esplorando come preservare la scintilla dell’umano in un mondo in costante trasformazione. Un percorso che invita a riflettere sul nostro presente e a immaginare un domani più consapevole. L’appuntamento è per il prossimo anno, quando il festival continuerà a sfidare le idee e a nutrire le menti più curiose.

Arezzo, 8 giugno 2025 – Dopo tre giorni intensi di incontri, riflessioni e visioni condivise, si è conclusa oggi la nona edizione di YouTopic Fest, il festival internazionale promosso da Rondine Cittadella della Pace. Un evento che ha proposto più di 40 appuntamenti e 70 relatori tra panel, workshop, performance artistiche e momenti di dialogo intergenerazionale, riunendo giovani da tutto il mondo insieme a esperti, artisti, giornalisti, rappresentanti delle istituzioni e cittadini animati da una forte volontà: affrontare il conflitto come opportunità di trasformazione.

