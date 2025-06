Donnarumma l’agente parla chiaro | messaggio netto al Napoli

Donnarumma, il portiere simbolo del PSG e considerato il migliore al mondo, infiamma le voci di mercato con un messaggio diretto al Napoli. Il suo agente chiarisce la posizione, ribadendo i suoi impegni e ringraziando i tifosi partenopei per l’affetto. La questione si fa calda, e le prossime mosse potrebbero riscrivere le carte del calcio europeo. La scena è pronta a svelare il futuro di questa stellina tra sogno e realtà.

Gianluigi Donnarumma è il nome che ha infiammato la fantasia dei tifosi del Napoli in queste ultime settimane: parla il suo agente. Grande protagonista in maglia Paris Saint Germain, Gianluigi Donnarumma è ormai indicato all'unanimità come miglior portiere al mondo. L'estremo difensore è senza dubbio uno dei protagonisti della vittoria del Paris Saint Germain nella UEFA Champions League e la speranza è che la sua leadership, oltre che le sue parate, possano aiutare l' Italia a raggiungere i prossimi Mondiali, traguardo che ora sembra lontano dopo la pesante sconfitta per mano della Norvegia per 3-0.

