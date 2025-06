Donnarumma Juve Gazzetta bianconeri alla finestra | in caso di mancato rinnovo col PSG scenderà in campo anche Chiellini! Il piano

La Juventus si prepara a cogliere tutte le opportunità di mercato, con occhi puntati su Gianluigi Donnarumma. In caso di mancato rinnovo con il PSG, i bianconeri potrebbero approfittarne per rafforzare tra i pali il loro organico, e anche Chiellini potrebbe tornare in campo per un'ultima avventura. Il piano è pronto: il futuro si disegna con decisione e ambizione, ma il calcio è sempre pronto a sorprendere.

Donnarumma Juve (Gazzetta dello Sport), bianconeri alla finestra: in caso di mancato rinnovo col PSG scenderà in campo anche Chiellini! Il piano. Tra i sogni del calciomercato Juve per questa sessione estiva c’è anche Gianluigi Donnarumma, sotto contratto con il PSG fino al 30 giugno 2026 e per il quale non è allo stato attuale delle cose scontato il rinnovo dello stesso. Da qui il possibile inserimento della Vecchia Signora, che sì è contenta di Di Gregorio ma non vorrebbe farsi scappare eventualmente questa occasione. I bianconeri potrebbero giocarsi la carta Chiellini, oltre chiaramente a fare leva sugli ottimi rapporti societari con Al Khelaifi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Donnarumma Juve (Gazzetta), bianconeri alla finestra: in caso di mancato rinnovo col PSG scenderà in campo anche Chiellini! Il piano

