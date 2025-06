Donnarumma Inter anche la Juve alla finestra! In caso di mancato rinnovo col PSG può scendere in campo anche Chiellini | il piano

Il futuro di Gianluigi Donnarumma si fa sempre più incerto, con l’Inter pronta a muoversi e anche la Juventus vigila da attenta spettatrice. Se il rinnovo con il PSG dovesse fallire, i bianconeri sarebbero pronti a inserirsi, con Chiellini già pensato come possibile alternativa. Le trattative sono in fermento e il mercato si prepara a nuove sorprese: la sfida tra big si fa sempre più accesa e incerta.

dei bianconeri. La fase di stallo nella trattativa tra Gianluigi Donnarumma e il PSG per il rinnovo di contratto non fa gola soltanto al calciomercato Inter. Anche la Juventus, infatti, valuta il possibile inserimento nella corsa per il portiere della nazionale, il cui contratto con i parigini è in scadenza il 30 giugno 2026. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il futuro dell’estremo difensore non è ancora definito e il rinnovo con il PSG non appare, al momento, un’ipotesi scontata. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Donnarumma Inter, anche la Juve alla finestra! In caso di mancato rinnovo col PSG può scendere in campo anche Chiellini: il piano

In questa notizia si parla di: Rinnovo Inter Donnarumma Juve

Inter, i dubbi di Inzaghi: dall’offerta araba al rinnovo, le opzioni per il futuro - Simone Inzaghi si trova in un momento cruciale: dubbi sul futuro e offerte dall’Arabia. Dopo la sconfitta in Champions, il tecnico nerazzurro non ha chiarito se resterà all'Inter o se accetterà nuove sfide, compreso un possibile approdo negli Stati Uniti.

#Donnarumma, reduce da una grande stagione, darà priorità al rinnovo con il #PSG, contratto in scadenza tra poco più di un anno. Proposta al ribasso del PSG rispetto all’ingaggio attuale (oltre 10 mln), Donnarumma chiede equità rispetto al rendimento. Man Partecipa alla discussione

Donnarumma alla Juventus: Chiellini ringrazia l’Inter - Fari puntati di diverse big italiane su Donnarumma: con l'uscita di Di Gregorio, il portiere del PSG potrebbe vestire la maglia della Juventus ... Riporta calcioblog.it

GdS - Juve a caccia di italiani: occhi su Donnarumma e Leoni, Frattesi e Raspadori sono nei radar da anni - Tra gli obiettivi di mercato in comune di Inter e Juventus ci sono anche gli italiani Gianluigi Donnarumma e Giovanni Leoni. A confermare l'interesse bianconero è La Gazzetta dello Sport: l'assalto al ... Si legge su msn.com

Juve a caccia di italiani: occhi su Donnarumma e Leoni, Frattesi e Raspadori sono nei radar da anni - Tra gli obiettivi di mercato in comune di Inter e Juventus ci sono anche gli italiani Gianluigi Donnarumma e Giovanni Leoni. A confermare l'interesse bianconero è La Gazzetta dello Sport: l'assalto al ... Da informazione.it