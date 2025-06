Donnarumma ha aperto al trasferimento in Premier City e United interessati L’Equipe

Il futuro di Gianluigi Donnarumma al Paris Saint-Germain si fa sempre più incerto, con il portiere che avrebbe aperto alla possibilità di un trasferimento in Premier League. City e United osservano attentamente la situazione, pronti a cogliere eventuali opportunità. La sua scadenza contrattuale nel 2026 e l’interesse di grandi club rendono questa trattativa calda e piena di sorprese. La sfida è appena iniziata, e tutto potrebbe cambiare nel prossimo mercato estivo.

Gigio Donnarumma non ha ancora prolungato il contratto con il Psg, in scadenza nel 2026. Un suo addio dopo il Mondiale per club sarebbe quindi possibile. E i due club di Manchester osservano la situazione. Donnarumma ha aperto al trasferimento in Premier. L’Equipe scrive: Più passa il tempo, più il futuro di Gianluigi Donnarumma al Paris Saint-Germain sembra essere in dubbio. I negoziati per prolungare il contratto sono già stati avviati diversi mesi fa, senza che sia stato trovato un accordo. Il ds Luis Campos vuole ridurgli l’ingaggio, con bonus relativi al numero di presenze; la loro ultima offerta è prendere o lasciare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Donnarumma ha aperto al trasferimento in Premier, City e United interessati (L’Equipe)

In questa notizia si parla di: Donnarumma Aperto Trasferimento Premier

Donnarumma al Milan, l’annuncio ufficiale sconvolge tutti: “Come Pogba” - Le dichiarazioni non lasciano davvero dubbi. Gianluigi Donnarumma ancora al Milan: un trasferimento davvero possibile Gianluigi Donnarumma ancora al Milan. Una notizia che fino a qualche mese fa sembr ... Secondo milanlive.it

Donnarumma al Milan, la bomba sganciata dall’agente: “Come Pogba alla Juve” - Le ultime sul futuro del portiere italiano, che potrebbe rendersi protagonista di un clamoroso ritorno in rossonero ... Riporta calciomercato.it

Milan, l’ex Donnarumma lascia il PSG: futuro in Premier? - L’ex Milan Gigio Donnarumma potrebbe lasciare il PSG e approdare in Premier League. Ecco cosa trapela in merito ... di aver “tradito” la causa Milan per il vil denaro. Il syo trasferimento al PSG ha ... Da notiziemilan.it