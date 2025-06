Donnarumma e quel gesto prima di Psg Inter | Dembele confessa cosa ha fatto l’obiettivo Juve Retroscena pre-finale di Champions League

In un clima di tensione e emozioni forti, i retroscena pre-finale di Champions League svelano dettagli sorprendenti. Dembele confessa cosa ha fatto Donnarumma prima di Psg-Inter, rivelando un gesto misterioso e carico di significato. La partita si avvicina, ma cosa aveva in mente il portiere? Scopriamo insieme questo episodio che potrebbe cambiare le carte in tavola nella battaglia europea.

Donnarumma ha fatto questo gesto prima di Psg Inter: Dembele ha confessato cosa ha fatto l'obiettivo Juve. Retroscena pre-finale di Champions. A France Football, Ousmane Dembele ha confessato il gesto di Donnarumma – obiettivo del calciomercato Juve – prima della finale di Champions League Psg Inter. PAROLE – «Prima della partita, sul pullman, Gianluigi Donnarumma ha consegnato delle lettere a tutti i giocatori, a tutto lo staff. Ha scritto un piccolo messaggio di incoraggiamento, dicendo che quello che abbiamo fatto in questa stagione è stato eccezionale. Ed è stato qualcosa di forte. Inoltre l'ha scritto in francese, in inglese, in portoghese, per tutti.

