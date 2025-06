Donna in fuga da Genova con la figlia neonata le tracce portano verso la Francia

In un vortice di tensione e speranza, una donna genovese in fuga con la neonata si dirige verso la Francia, tentando di proteggere la propria figlia da un destino incerto. Con radici oltreconfine e un passato complesso, il suo viaggio è intricato tra timori legali e preoccupazioni per le condizioni di entrambe. Mentre i tracciati si intrecciano, resta il desiderio di trovare una via di salvezza e serenità .

La madre aveva vissuto oltreconfine, poi era arrivata in Liguria. Il padre era andato due volte all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. La donna temeva di perdere la piccola dopo l'udienza con i giudici minorili. Preoccupano le condizioni di entrambe.

