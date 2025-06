Donna e neonata trovate morte la polizia acquisisce le immagini delle videocamere

comunità sgomenta e incredula di fronte a una tragedia così atroce. La polizia ha subito avviato le indagini, acquisendo le immagini delle videocamere di sorveglianza per ricostruire l’accaduto e individuare eventuali responsabili. In un momento di profonda commozione, tutti si chiedono cosa possa aver portato a questa drammatica perdita. Restate con noi per scoprire gli sviluppi di questa inquietante vicenda.

Una tranquilla mattina di giugno si è trasformata in un incubo a cielo aperto nel cuore verde di Roma. A Villa Pamphili, parco frequentatissimo tra i quartieri Monteverde e Aurelio, è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna, accanto a quello di una neonata. La scoperta è stata fatta da alcuni passanti, che sotto shock hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. La notizia ha fatto rapidamente il giro del quartiere, lasciando la comunità attonita e sgomenta. >> “Ci hai lasciati troppo presto”. Furgone travolge due giovanissimi sulle strisce: Gessica, 15 anni, muore sul colpo. Il dolore della comunità Le due vittime erano adagiate tra la vegetazione, nascoste in un punto appartato del parco. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Una tragedia sconvolgente scuote Roma: a Villa Pamphili, il corpo di una neonata di circa cinque mesi è stato ritrovato in circostanze drammatiche, a pochi metri da una donna senza vita nascosta in un sacco nero.

