Donna e neonata trovate morte a Villa Pamphili si indaga a tutto campo | Martedì le autopsie | Il giallo della donna vestita di nero

Un tragico enigma scuote Villa Pamphili: donna e neonata trovate senza vita in circostanze misteriose. Le indagini sono in pieno svolgimento, con autopsie previste martedì per fare luce su questo giallo inquietante. Identificate le vittime, ma il legame tra i decessi resta ancora un’incognita. Testimoni sconvolti descrivono scene di panico, lasciando spazio a molte domande. La verità si farà strada, e noi siamo pronti a seguirla passo dopo passo.

Identificate le vittime. Il sostituto procuratore afferma che "si tratta di una situazione complicata, non si sa ancora se le due vittime siano collegate". I testimoni: "Mai visto niente di simile, siamo andati nel panico".

Roma, neonata trovata morta a Villa Pamphili. A pochi metri di distanza una donna senza vita in un sacco nero - Una tragedia sconvolgente scuote Roma: a Villa Pamphili, il corpo di una neonata di circa cinque mesi è stato ritrovato in circostanze drammatiche, a pochi metri da una donna senza vita nascosta in un sacco nero.

Roma, una donna e una neonata trovate morte a Villa Pamphili

Il giallo di Villa Pamphili: donna e neonata trovate morte. L'ipotesi di un unico assassino | «Ho visto un braccio spuntare e ho urlato»

Neonata e donna trovate morte a Villa Pamphilj, una testimone: "Non so se dormirò più" - I testimoni che hanno trovato i cadaveri della neonata e della donna a Villa Pamphilj sono sconvolti. Per martedì sono fissati autopsia ed esame del DNA. La Scientifica è impegnata nei sopralluoghi.

Orrore a Villa Pamphili: trovate morte donna e neonata. Martedì l'autopsia, al vaglio i video - Orrore a Roma: i corpi di una bimba e di una donna, quest'ultimo avvolto in un sacco nero, sono stati trovati nel pomeriggio di sabato a Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi della Capitale.Al vaglio

Giallo di villa Pamphili, neonata e donna trovate morte: l'ipotesi di un solo assassino e il collegamento tra le due vittime - Martedì l'autopsia sui due corpi, il pm dispone anche l'esame del dna. Al vaglio testimonianze e riprese delle telecamere installate tra i quartieri di Monteverde e Aurelio