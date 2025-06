Donna e neonata trovate morte a Roma paura le persone a Villa Pamphilj | “Alcuni punti abbandonati”

Una tragedia sconvolge Roma: donna e neonata trovate senza vita a Villa Pamphilj, alimentando paura e sconcerto tra i residenti. La zona, nota per alcuni punti abbandonati, diventa il centro di un’indagine intensa e delicata per chiarire le circostanze di questa drammatica perdita. Mentre le autorità lavorano senza sosta, l’intera città si chiede quale sia la verità dietro questo inquietante episodio. Restate aggiornati per scoprire gli sviluppi.

Duplice ritrovamento a Roma: una donna e una neonata senza vita trovate a Villa Pamphilj. Le indagini proseguono senza sosta per ricostruire quello che, al momento, è un vero e proprio mistero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Roma, neonata trovata morta a Villa Pamphili. A pochi metri di distanza una donna senza vita in un sacco nero - Una tragedia sconvolgente scuote Roma: a Villa Pamphili, il corpo di una neonata di circa cinque mesi è stato ritrovato in circostanze drammatiche, a pochi metri da una donna senza vita nascosta in un sacco nero.

