Donna e neonata morte a Villa Pamphili sarebbero mamma e figlia Ipotesi unico killer

Una tragedia sconvolge Villa Pamphili: donna e neonata, forse madre e figlia, sono state trovate senza vita a poche ore di distanza, alimentando il sospetto di un unico killer. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire la tragica vicenda e trovare l'uomo che potrebbe aver commesso il gesto. La città si interroga su questo enigma che ha scosso il cuore di Roma. Rimanete aggiornati per scoprire gli sviluppi delle indagini.

Sarebbero mamma e figlia la donna e la neonata trovate morte nel pomeriggio di ieri, sabato 7 giugno, a Villa Pamphili a Roma, a 100 metri di distanza l'uno dall'altro. Le due state sarebbero state, in sostanza, identificate dagli investigatori. Si fa sempre più strada anche l'ipotesi dell'unico assassino: i poliziotti della Squadra Mobile stanno cercando un uomo che, qualche ora prima del ritrovamento dei cadaveri, era stato visto aggirarsi a Villa Pamphili con qualcosa in braccio, forse la salma della minore. Il corpicino, il primo a essere rinvenuto, era adagiato vicino a una siepe, nella vegetazione non distante dalla Fontana del Giglio, sul lato della villa che affaccia su via Leone XII. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Donna e neonata morte a Villa Pamphili, sarebbero mamma e figlia. Ipotesi unico killer

