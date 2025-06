donna e neonata morte a villa pamphili ipotesi unico assassino oggi nuovo sopralluogo

Un mistero avvolge Villa Pamphili a Roma, dove il ritrovamento di una donna e di una neonata ha scosso la città. A circa 100 metri di distanza, i corpi sono stati trovati in circostanze drammatiche, alimentando l’ipotesi di un unico assassino. Oggi, un nuovo sopralluogo si apre alle ipotesi e alle speranze di chiarimento, mentre la comunità attende risposte su questa tragica vicenda.

C'è l'ipotesi di un unico assassino dietro al doppio ritrovamento di ieri, 7 giugno, a Villa Pamphili a Roma, dei cadaveri di una donna e di una neonata a circa 100 metri di distanza l'uno dall'altra. Il corpicino era adagiato vicino a una siepe, nella vegetazione non distante dalla Fontana del Giglio, sul lato della villa che affaccia su via Leone XII. Individuati, in un secondo momento, i resti dell'adulta, il cui braccio spuntava da un sacco nero: era in uno stato di decomposizione più avanzato rispetto alla neonata. Sulla vicenda indaga la polizia: oggi ci sarà un nuovo sopralluogo degli investigatori sul luogo del ritrovamento. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it