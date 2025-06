donna e neonata morte a villa pamphili ipotesi unico assassino martedì le autopsie

Un tragico mistero scuote Roma: il ritrovamento di una donna e della sua neonata a Villa Pamphili solleva domande inquietanti. Le autorità ipotizzano un possibile unico assassino dietro questo doppio dramma, con le autopsie previste per martedì. La scoperta sconvolge la comunità e apre un’indagine che potrebbe svelare verità sconvolgenti. Restate con noi per aggiornamenti su questa vicenda che sconvolge la capitale.

C'è l'ipotesi dell'unico assassino dietro al doppio ritrovamento del pomeriggio di ieri, sabato 7 giugno, a Villa Pamphili a Roma, dei cadaveri di una donna e di una neonata a 100 metri di distanza l'uno dall'altro. Il corpicino, il primo a essere rinvenuto, era adagiato vicino a una siepe, nella vegetazione non distante dalla Fontana del Giglio, sul lato della villa che affaccia su via Leone XII. Individuati in un secondo momento i resti dell'adulta, il cui braccio spuntava da un sacco nero. A differenza della neonata, la donna era in stato di decomposizione. Sulla vicenda sta indagando la polizia: oggi è previsto un altro sopralluogo degli investigatori sul luogo del ritrovamento e martedì ci saranno le autopsie. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it