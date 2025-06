Donna e bimba trovate morte a Villa Pamphili in corso autopsia

Una tragica scoperta scuote Roma: donna e bimba trovate senza vita a Villa Pamphili. L’autopsia, anticipata a stasera, potrebbe finalmente svelare le cause di questa perdita incolmabile, offrendo un barlume di chiarezza in un momento di profonda tristezza. Restiamo in attesa degli esiti che, speriamo, portino risposte e giustizia.

E' stata anticipata a stasera l'autopsia sui corpi della donna e della bimba ritrovate ieri pomeriggio a Villa Pamphili a Roma. L'esame autoptico, in programma martedì, è in corso. Potranno arrivare risposte utili per stabilire le cause delle morti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Donna e bimba trovate morte a Villa Pamphili, in corso autopsia

Dramma tra gli alberi a villa Pamphili, altri particolari in attesa dell'autopsia. I nuovi rilievi delle forze dell'ordine nel parco romano #ANSA https://ansa.it/lazio/notizie/2025/06/08/donna-e-bimba-trovate-morte-a-villa-pamphili-potrebbero-essere-madre-e-figlia_d Partecipa alla discussione

Donna e bimba trovate morte a Villa Pamphili a Roma, potrebbero essere madre e figlia. La donna sarebbe morta pèrima della piccola. Oggi nuono sopralluogo degli inquirenti #ANSA Partecipa alla discussione

