Donna accoltellata in un’abitazione a Reggio Calabria ricoverata in ospedale | aggressore in fuga

Un grave episodio scuote Reggio Calabria: una donna di 49 anni, coinvolta in un'attività di prostituzione nel centro storico, è stata accoltellata e ora si trova in ospedale, fuori pericolo. L'aggressore, conosciuto poco prima, è tuttora in fuga, mentre le forze dell'ordine intensificano le ricerche. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza e sulle zone delicate della città. Continua a leggere.

Una donna di 49 anni è stata accoltellata in un'abitazione a Reggio Calabria. Ricoverata in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. A sferrare i fendenti, che l'hanno raggiunta a un fianco, un uomo conosciuto poco prima. Le forze dell'ordine stanno cercando di rintracciarlo. L'episodio è avvenuto in una casa situata in pieno centro storico, dove la 49enne si prostituiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

