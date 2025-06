Donna accoltellata in casa nel centro di Reggio si cerca l' aggressore

Una drammatica notte nel cuore di Reggio Calabria, dove una donna di 49 anni è rimasta vittima di un'aggressione con arma da taglio all’interno della sua abitazione. L’episodio, avvenuto in pieno centro cittadino, ha scosso la comunità e scatenato una corsa contro il tempo per trovare l’autore del gesto. Le indagini sono in corso per fare luce su questa vicenda che ha lasciato tutti senza parole…

Si trova ricoverata nell'ospedale di Reggio Calabria la donna di 49 anni che è stata accoltellata in pieno centro cittadino da un uomo, che ha riferito di aver incontrato poche ore prima. L'episodio riportato da fonti di agenzia è avvenuto all'interno di un'abitazione ed è oggetto delle indagini. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Donna accoltellata in casa nel centro di Reggio, si cerca l'aggressore

In questa notizia si parla di: Accoltellata Centro Reggio Donna

Donna accoltellata nella sua abitazione, si cerca l'aggressore - L'episodio è avvenuto all'interno di un'abitazione, in pieno centro storico, dove la vittima, di 49 anni, si prostituiva. Agli investigatori della Squadra mobile, che stanno indagando, la donna non ha ... Segnala rainews.it

Donna accoltellata nella sua abitazione, si cerca aggressore - Una donna è stata accoltellata a Reggio Calabria. I fendenti sferrati da un uomo l'hanno raggiunta ad un fianco ma senza interessare organi vitali, è ricoverata in ospedale ma non è in pericolo di vit ... Si legge su msn.com

Donna accoltellata a reggio calabria, indagini in corso per ricostruire i fatti del centro storico - Una donna di 49 anni è stata accoltellata nel centro storico di Reggio Calabria; la polizia, coordinata dal sostituto procuratore Daniele Scarpino, indaga per identificare l’aggressore ancora ricercat ... Riporta gaeta.it