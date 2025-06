Donald Trump critica Newsom e Bass | Il governo federale risolverà le proteste in California

Donald Trump ha scagliato nuovamente accuse contro Gavin Newsom e Karen Bass, sostenendo che il governo federale interverrà per risolvere le proteste in California. Con un tono deciso e senza mezzi termini, l’ex presidente afferma che i leader locali non sono riusciti a gestire la situazione, promettendo che sarà il federalismo a ristabilire l’ordine nella metropoli californiana. Ma quali saranno le ripercussioni di questa disputa politica?

"Il governatore della California, Gavin Newscum, e il sindaco di Los Angeles, Karen Bass, non riescono a fare il loro lavoro, cosa che tutti sanno, allora il governo federale interverrà e risolverà il problema delle rivolte e dei saccheggiatori nel modo giusto!!!". Lo ha scritto Donald Trump su Truth a proposito delle proteste nella metropoli della California usando il soprannome dispregiativo che ha affibbiato al governatore della California Newsom, dove "scum" vuole dire spazzatura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Donald Trump critica Newsom e Bass: "Il governo federale risolverà le proteste in California"

In questa notizia si parla di: California Donald Trump Newsom

