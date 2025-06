Domenica di sangue anche sulle strade Ciccio perde il controllo dello scooter e muore sull' asfalto

Una domenica di tragedia scuote Pozzuoli: Romeo Fiandra, 44 anni, perde la vita in un grave incidente stradale mentre era in sella al suo scooter. La scena, drammatica, ha lasciato tutti sgomenti, mentre la moglie, ferita ma fuori pericolo, viene assistita tra shock e dolore. Un evento che ci ricorda quanto sia fragile la vita e l’importanza della prudenza sulle strade.

Incidente stradale questo pomeriggio in località La Pietra a Pozzuoli. Romeo Fiandra, 44 anni, è caduto rovinosamente dallo scooter morendo dopo l'impatto con l'asfalto. Ferita anche la moglie ma in maniera più lieve. È stata trasportata in ospedale in stato choc. Il cordoglio dei colleghi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Domenica di sangue anche sulle strade, Ciccio perde il controllo dello scooter e muore sull'asfalto

