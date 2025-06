Dolore per la morte di Francesco Perego vittima del tragico incidente di Olgiate

Il paese di Santa Maria Hoè piange la perdita di Francesco Perego, 74 anni, vittima di un tragico incidente avvenuto all’alba a Olgiate Molgora. Il dolore per questa perdita improvvisa si diffonde tra amici e familiari, mentre i giovani coinvolti nel tamponamento stanno ricevendo le cure necessarie. Un momento di grande sconforto che ci ricorda quanto sia fragile la vita e l’importanza di guidare con attenzione.

Dolore a Santa Maria Hoè, il paese dove abitava Francesco Perego, il 74enne morto nel tragico incidente stradale avvenuto all'alba di oggi nella vicina Olgiate Molgora. Nello schianto frontale lungo via Como sono rimasti feriti anche quattro giovani, soccorsi in codice giallo.

Grave incidente stradale nelle prime ore di questa mattina, domenica 8 giugno 2025, a Olgiate Molgora. Un uomo di 74 anni, Francesco Perego di Santa Maria Hoè. è deceduto in seguito a un violento scontro frontale.

