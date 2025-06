Dolomiti Extreme Trail | oltre 3 mila concorrenti provenienti da 69 nazioni a correre in Val di Zoldo

Oltre 3.000 concorrenti provenienti da 69 nazioni si sono sfidati in Val di Zoldo, nel cuore delle Dolomiti Bellunesi, durante l’evento più atteso del trailrunning: KAILAS FUGA Dolomiti Extreme Trail. Questa manifestazione, giunta alla sua decima edizione, continua a sorprendere e a crescere, diventando un punto di riferimento mondiale per gli sportivi che cercano sfide epiche tra paesaggi mozzafiato e tracciati impegnativi. Un’esperienza indimenticabile che conferma le Dolomiti come teatro di imprese straordinarie.

Si è rinnovato nel fine settimana in Val di Zoldo, nel cuore delle Dolomiti Bellunesi, l'appuntamento con KAILAS FUGA Dolomiti Extreme Trail, l'evento per gli appassionati del trailrunning che si svolge dal 2013 e che di anno in anno ha saputo crescere, raggiungendo in questo 2025 la cifra record.

Oltre tremila iscritti al Dolomiti Extreme Trail. Anche da Thailandia, Groenlandia e Zimbabwe

DXT, il mondo in un sentiero Oltre tremila runner in Val di Zoldo - Dal 6 all'8 giugno torna il Kalais Fuga Dolomiti Extreme Trail: oltre 3.200 runner da 69 nazioni per un'edizione da record sui sentieri selvaggi della Val di Zoldo, con sette gare e protagonisti di li ...

Classifica Dolomiti Extreme Trail 2025 - In Val di Zoldo, una delle gare più dure e spettacolari del calendario alpino con 3.251 concorrenti da 69 nazioni. Ecco i risultati ufficiali ...

