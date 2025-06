Doig Juventus nome nuovo per la fascia sinistra! Nel mirino anche il laterale del Sassuolo neopromosso in Serie A L’indiscrezione

La Juventus guarda al futuro e punta su Josh Doig, talento emergente del Sassuolo, per rafforzare la fascia sinistra. Il giovane laterale, protagonista in Serie A, ha catturato l’attenzione di Igor Tudor, desideroso di aggiungere qualità e energia alla sua squadra. Ma quanto potrebbe costare questa operazione? Il mercato ci riserva sempre sorprese, e il dialogo tra le due società potrebbe rivelare sviluppi interessanti nelle prossime settimane.

Doig Juventus, nome nuovo per la fascia sinistra! I dettagli sul futuro del laterale del Sassuolo: le ultime novità di mercato. È Josh Doig il nome nuovo per il mercato estivo della Juventus. Il calciatore sarebbe tra i profili graditi ad Igor Tudor per rinforzare la fascia sinistra dei bianconeri. Il Sassuolo, dal canto suo, potrebbe però chiedere alla Juve ben più dei 5 milioni di euro dell’attuale valore di mercato dell’esterno sinistro classe 2002 della Nazionale scozzese. In ogni caso, Doig torna sulla lista della nuova dirigenza della Juve. Occhi puntati anche su di lui. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Doig Juventus, nome nuovo per la fascia sinistra! Nel mirino anche il laterale del Sassuolo neopromosso in Serie A. L’indiscrezione

In questa notizia si parla di: Juventus Nome Fascia Sinistra

Calciomercato Juventus, svelato il piano per l’attacco del futuro! Osimhen è la priorità ma… I bianconeri cercano un altro attaccante: ecco il nome in pole. Ultime - Nel calciomercato della Juventus si delinea un ambizioso piano per rafforzare l'attacco. Victor Osimhen è il principale obiettivo, ma i bianconeri non si fermano qui: è previsto l'acquisto di un altro talento offensivo.

Sportmediaset - Juve, Doig obiettivo per la fascia sinistra? - Josh Doig, esterno sinistro classe 2002 del Sassuolo e della nazionale scozzese, sarebbe tra i giocatori graditi ad Igor Tudor, tecnico della Juventus, per rinforzare la fascia sinistra ... Si legge su tuttojuve.com

Gutierrez nel mirino della Juventus - Juventus: Miguel Gutiérrez nel mirino per rinforzare la fascia sinistra La Juventus punta a rafforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione e avrebbe ... Secondo tuttojuve.com

Juventus, nome nuovo per la fascia sinistra: si lavora all'acquisto di Berkay Yilmaz - La Juventus continua a guardare al futuro e avrebbe ... Il club bianconero è intenzionato a muoversi con decisione per il terzino sinistro turco nonostante il Friburgo sembri puntare molto ... Si legge su it.blastingnews.com