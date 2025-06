Doggodaiily la scoperta del profondo legame tra i cani e i loro padroni

Scoprire come i social media possano diventare alleati nel rafforzare il legame tra cani e padroni è fondamentale per superare pregiudizi e diffidenze. Non tutto ciò che si trova online è negativo: con un po’ di attenzione, possiamo trovare contenuti interessanti e utili, creando una community che valorizza il rapporto autentico con i nostri amici a quattro zampe. Se sapremo sfruttare al meglio queste piattaforme, i benefici sono davanti a noi.

“ Creano isolamento e distacco dalla vita vera ”, “non favoriscono la socializzazione ”, “offrono contenuti spazzatura ”. Ci sono molti pregiudizi sui Social Network, a volte timori fondati, altrevolte solo scarsa fiducia in un nuovo sistema di sviluppo che si dovrebbe imparare a considerareinvece un alleato. Seppur non manchino contenuti di basso (e bassissimo) livello, monotoni o addirittura pericolosi, se ne possono trovare altrettanti intelligenti e appassionanti. Nel pluripopolato mondo dei Social, esistono belle pagine, e “belle” persone, che grazie al loro talento, alle loro passioni e a un sapiente modo di combinarli, hanno saputo creare profili e contenuti dal sapore ingegnoso. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Doggodaiily, la scoperta del profondo legame tra i cani e i loro padroni

