doganaccia trail foto e classifiche

Pistoia, 8 giugno 2025 – Si è svolta con grande partecipazione la 5ª edizione della Doganaccia Trail, che quest’anno ha assegnato anche il 1° Trofeo Marco Ceccarelli, in memoria dell’atleta e amico scomparso. La manifestazione, articolata su tre diversi percorsi, ha offerto opportunità per tutti: due tracciati competitivi da 27 km (con 1550 metri di dislivello) e 15 km (950 metri di dislivello), oltre a una passeggiata non competitiva di 7 km, ideale per famiglie e appassionati di trekking. Il percorso regina, quello da 27 chilometri, ha messo a dura prova gli atleti con un itinerario mozzafiato: partenza dalla Croce Arcana, attraversamento del crinale fino al Monte Lancino, quindi rientro alla Doganaccia passando per la località Le Roncacce. 🔗 Leggi su Lanazione.it