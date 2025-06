Dodò Juventus arrivano importanti novità sul terzino brasiliano | c’è la mossa della Fiorentina Cosa succede in vista della prossima stagione

Dodò continua a essere al centro del mercato estivo, con la Fiorentina decisa a blindarlo per la prossima stagione. I viola stanno lavorando al rinnovo del contratto fino al 2030, puntando a convincere il brasiliano con un aumento di ingaggio. Ma cosa succederà davvero? La trattativa si fa sempre più interessante e potrebbe riscrivere gli equilibri nel reparto difensivo. Restate sintonizzati, perché le sorprese sono dietro l’angolo.

Dodò Juventus, arrivano importanti novità: cosa succede in vista della prossima stagione. I viola lavorano al rinnovo del giocatore. La Fiorentina vuole blindare Dodò. Il club viola starebbe già lavorando per rinnovare il contratto del terzino brasiliano fino al 2030 con un ingaggio aumentato a 2,2 milioni di euro netti l'anno. Tuttavia, stando a quanto riferito da Nicolò Schira, non c'è ancora un accordo tra le parti. Il Milan e soprattutto il calciomercato Juventus sono alla finestra: anche i bianconeri non mollano il terzino per la prossima stagione.

