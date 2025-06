Dl Sicurezza Gratteri a La7 | Pugno duro contro i cittadini comuni impunità per i colletti bianchi

Il procuratore Nicola Gratteri denuncia con fermezza il decreto sicurezza, evidenziando un sistema che favorisce impunità per i reati dei colletti bianchi e punisce duramente i cittadini comuni. Durante la trasmissione di La7, lancia un chiaro messaggio: “Questo decreto ci insegna che la giustizia è più severa per i cittadini comuni e troppo indulgente con le elites”. Un intervento che scuote le coscienze e invita a riflettere sulla reale equità del nostro sistema giudiziario.

“Questo decreto Sicurezza ci insegna che c’è una categoria di reati per tutti coloro che non fanno parte della pubblica amministrazione, mentre i colletti bianchi che possono rispondere di corruzione, concussione, peculato non andranno sicuramente in galera, perché è stato abolito il reato dell’abuso d’ufficio “. È l’affondo del procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, che, ospite della trasmissione In altre parole (La7), boccia molti passaggi del decreto Sicurezza del governo Meloni, approvato in via definitiva lo scorso 4 giugno con l’ok del Senato. A proposito dell’aumento di reati e pene previsto dal testo (39 articoli, 14 nuovi reati, 9 aggravanti inedite, come i blocchi stradali e le occupazioni di immobili), il magistrato osserva: “Ricordo che il ministro Nordio, prima di iniziare il suo mandato, disse che bisognava snellire il codice penale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it