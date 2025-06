Dj Ringo il no a droghe e alcool la fissa per il sesso la figlia Swami | Ho speso miliardi per auto lussi e donne

DJ Ringo ha scelto di dire no a droghe e alcool, prediligendo una vita vissuta all’insegna della passione e del successo. La sua storia, fatta di miliardi spesi tra auto di lusso, donne e musica, si intreccia con la presenza della figlia Swami, simbolo di un legame speciale. Nella terza puntata di Sarabanda Celebrity, il divertimento si accende con nuovi ospiti e sfide. Riusciranno i concorrenti a conquistare il pubblico? La sfida è aperta!

Terza puntata di Sarabanda Celebrity e nuovi ospiti nello studio di Enrico Papi. A partecipare alla gara musicale più divertente dell'estate saranno, per la squadra femminile, Sabrina. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Dj Ringo, il "no" a droghe e alcool, la fissa per il sesso, la figlia Swami: «Ho speso miliardi per auto, lussi e donne»

