Dizionario di Malavita | lo spettacolo tra musica teatro e memoria milanese

Scopri un viaggio affascinante tra musica, teatro e memoria che svela i segreti di un passato milanese ormai perduto. "Dizionario di Malavita" racconta storie, personaggi e canzoni popolari di una città che non c’è più, offrendo uno sguardo emozionante sulle sue radici. Un'occasione unica per riscoprire la vera anima di Milano attraverso un coinvolgente spettacolo teatrale, portato sul palco da talenti eccezionali.

Una Milano che non c'è più, raccontata attraverso canzoni popolari, personaggi pittoreschi e parole dimenticate. È questo il cuore pulsante di Dizionario di Malavita – Storie, canzoni e fantasmi milanesi, lo spettacolo teatrale portato in scena da Valentina Ferrari insieme a Lorenzo Castelluccio, con la regia di Alberto Oliva e le musiche di Giacomo Marazzita. Ne ha parlato la stessa Ferrari in una nuova puntata del podcast Cinema Stories, condotto da Sofia Riccaboni, che ha scelto di dedicare spazio non solo al cinema ma anche al teatro e allo spettacolo dal vivo. La genesi dello spettacolo: da un'idea del 2011 a oggi.

