Divorzio Trump-Musk | ecco chi perde di più

Il divorzio tra Donald Trump ed Elon Musk non riguarda solo due giganti, ma rischia di indebolire l’intera America. In un mondo in rapido mutamento, dominato da nuove potenze e dalla crescente influenza della Cina, il primato degli Stati Uniti è più fragile che mai. La sfida? Mantenere leadership e innovazione. Alla fine, chi ne uscirà più svantaggiato sarà proprio il sogno americano, che si trova a dover reinventare sé stesso per restare al vertice.

Chi ci perde di più nel divorzio fra Donald Trump ed Elon Musk? Non è facile dirlo, ma sicuramente ci perde l’America. Soprattutto se vuole conservare una qualche sorta di leadership in un mondo ove nuove potenze si sono affacciate e giocano un ruolo importante e ove la Cina insidia sempre più da vicino il suo primato. I rapporti di forza fra superpotenze si misureranno infatti in futuro, ancor più che oggi, sulla potenza e sull’innovazione tecnologica, nonché sul potere economico che ne discende. In età moderna, l’Occidente ha dominato, anzi conquistato, il mondo grazie a questi due elementi, il cui impetuoso sviluppo è stato possibile in virtù della libertà d’impresa e di commercio, cioè della competizione fra imprenditori ed innovatori che un regime di libero mercato ha favorito. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Divorzio Trump-Musk: ecco chi perde di più

In questa notizia si parla di: Perde Divorzio Trump Musk

Lite Trump-Musk: un divorzio soprannominato ‘big beautiful breakup’ - Il 'big beautiful breakup', così i media Usa hanno subito definito il divorzio tra Donald Trump e Elon Musk. Il riferimento è al 'big beautiful bill', la ... Segnala msn.com

Trump e Musk, cronaca di un divorzio annunciato - Che il rapporto tra i due avesse una data di scadenza, era noto. Ora lo scontro tra il mondo Maga e la tecnodestra si farà sempre più aspro. E la figura di JD Vance diventerà sempre più importante ... tempi.it scrive

Divorzio Trump-Musk, Del Pero: “Ego incontenibili, Donald in posizione di forza” - L’americanista di Sciences Po: “Il confronto è degenerato, retorica tossica. Il presidente ha più leve per colpire. Elon leader politico? Sarebbe interessante” ... Riporta msn.com