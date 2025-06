Dividiamo la spesa? Si cercano compagni anche sui social

Con il ritorno della bella stagione, l’entusiasmo dei pesaresi si accende: tra divisioni di spesa, social network e soluzioni creative, la spiaggia diventa il cuore pulsante delle giornate estive. Che preferiate l’atmosfera conviviale dell’ombrellone condiviso o i vantaggi della spiaggia libera, trovare un modo per godersi il mare senza rinunciare al comfort è sempre una sfida stimolante. E così, tra tradizione e innovazione, ogni estate si scrive una nuova storia di relax e convivialità...

Ombrellone e lettino stagionale sono da sempre nel Dna dei pesaresi. Non appena sta per reiniziare la bella stagione, tantissime famiglie o gruppi di amici non vedono l’ora di passare dal proprio bagnino di fiducia per confermare il proprio posto. E questo nonostante i costi negli anni siano inevitabilmente aumentati. Tanti scelgono anche la spiaggia libera, ma c’è chi per non rinunciare alla spiaggia attrezzata trova anche dei modi alternativi e più sostenibili, come la condivisione dell’ombrellone. E non soltanto tra conoscenti, pratica ormai assodata da decenni. In queste settimane, infatti, sui social è facile imbattersi in persone o famiglie con bambini che lanciano appelli alla ricerca di un "compagno" di ombrellone, anche chiedendo di spartirsi fasce orarie e viversi quindi la libertà di avere uno spazio interamente dedicato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Dividiamo la spesa?". Si cercano compagni anche sui social

