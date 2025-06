Distruggono di nuovo la Juventus | la rivoluzione scatena la polemica

Distruggono di nuovo la Juventus: la rivoluzione scuote Torino tra polemiche e grandi movimenti. Il club si prepara a una svolta decisiva, con decisioni sull’assetto societario che alimentano il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. La nuova gestione, guidata dal direttore tecnico Damien Comolli, si sta muovendo con fervore sul mercato, cercando di riscrivere il futuro bianconero. Ma quali saranno i prossimi passi? La sfida è appena iniziata.

Grandi movimenti in corso a Torino, ma non mancano le incognite: le decisioni sull'assetto societario fanno discutere Prende forma la nuova Juventus, con il club bianconero piuttosto attivo per mettere a segno diverse operazioni di mercato in entrata e in uscita. Il nuovo direttore tecnico Damien Comolli vuole subito lasciare il segno e si sta prodigando in varie direzioni. Ore calde soprattutto per quello che può essere il prossimo reparto d'attacco. Dialoghi in corso per la conferma di Kolo Muani, che vada se possibile anche oltre il Mondiale per Club, mentre si continua a seguire la pista Jonathan David, sul quale stava già trattando Giuntoli.

