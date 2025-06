Disordini a Los Angeles Trump attacca le autorità californiane | Incapaci mando la Guardia Nazionale

In un clima di crescente tensione a Los Angeles, l’ex presidente Donald Trump non ha esitato a puntare il dito contro le autorità locali, accusandole di incapacità nel gestire le rivolte e i saccheggi. Con un messaggio deciso su Truth, Trump ha annunciato che il governo federale interverrà per ristabilire l’ordine, lasciando intendere che la situazione richiede interventi energici e risolutivi. La sfida ora è capire come evolverà questa crisi in una delle città più iconiche degli Stati Uniti.

«Il governatore della California, Gavin Newscum, e il sindaco di Los Angeles, Karen Bass, non riescono a fare il loro lavoro, cosa che tutti sanno, allora il governo federale interverrà e risolverà il problema delle rivolte e dei saccheggiatori nel modo giusto!». Lo ha scritto su Truth Donald Trump, attaccando le autorità californiane incapaci, a suo modo di vedere, di arginare i disordini che si stanno verificando da due giorni di disordini nella metropoli californiana, a seguito di raid degli agenti federali dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice) contro i migranti clandestini. Il messaggio è stato poi replicato su X dall’account della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Disordini a Los Angeles, Trump attacca le autorità californiane: «Incapaci, mando la Guardia Nazionale»

