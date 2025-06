Disinfestazione chiusa nella notte in Centro la seconda settimana di attività

Durante questa calda stagione, la città si mobilita per garantire un ambiente più sicuro e confortevole a tutti i cittadini. La seconda settimana di disinfestazione notturna nel centro storico segna un passo importante nel nostro impegno continuo. Gli interventi, programmati ciclicamente, riguarderanno progressivamente ogni quartiere, contribuendo a contenere la proliferazione di insetti e migliorare la qualità della vita urbana. Con determinazione, ci avviciniamo a un’estate più tranquilla e vivibile per tutti.

Prosegue la campagna di disinfestazione su tutto il territorio cittadino, come previsto dal contratto di servizio. Gli interventi saranno ciclici e interesseranno progressivamente tutte le aree della città durante il periodo estivo con l'obiettivo di contenere la proliferazione di insetti.

