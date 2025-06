Disfatta Italia Gravina | Spalletti? Non posso dire se resta Io non mi dimetto

Italia, eppure non perdiamo la speranza: la maglia azzurra rappresenta molto più di un colore, è un simbolo di passione e orgoglio che deve unirci. Gabriele Gravina, sul palco di Parma, ci ricorda che il nostro futuro dipende dall'impegno di tutti, soprattutto dei giovani. Con la sfida contro la Moldavia alle porte, è il momento di rialzarci e dimostrare che l'Italia merita di tornare grande nel calcio.

«Non voglio nemmeno pensare a un’I talia senza Mondiale. La maglia azzurra non è un colore, è una eredità e questo dobbiamo farlo capire ai ragazzi che la indossano». Lo ha detto Gabriele Gravina sul palco del Festival della A in scena a Parma, dopo la disfatta contro la Norvegia e alla vigilia della sfida con la Moldavia, in programma a Reggio Emilia lunedì sera. «Dobbiamo riconoscere la superiorità della Norvegia, una delle più forti in assoluto degli ultimi anni a livello di qualità, fisico e atletico. In questo momento è più forte di noi. Si può anche perdere ma bisogna capire come. Un approccio diverso, con il fuoco dentro a cui fa riferimento Gigi Buffon, doveva portare a un epilogo diverso. 🔗 Leggi su Lettera43.it