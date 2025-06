Disastro Spalletti caccia aperta al prossimo CT | spunta un nome clamoroso

Dopo la pesante sconfitta contro la Norvegia, l'Italia si trova a un bivio: Spalletti rischia il suo ruolo e si pensa già a un nuovo capitano per la Nazionale. Tra i nomi in ballo, spunta una sorpresa clamorosa che potrebbe rivoluzionare il nostro calcio. La domanda di tutti è: chi prenderà il timone della Nazionale nel futuro prossimo? Il misterioso nome sta facendo tremare gli ambienti sportivi italiani.

Dopo la disfatta in casa della Norvegia, si pensa anche al possibile erede dell’allenatore della Nazionale e il preferito è assolutamente inatteso La Nazionale crolla sotto i colpi di Sorloth, Nusa e Haaland. Proprio il reparto avanzato che la Norvegia ha sbattuto violentemente in faccia all’ Italia, che invece non è riuscito a tirare in porta per quasi tutta la partita. Un 3-0 che non ammette repliche e che invece ha fatto sprofondare gli Azzurri in una situazione di classifica che impone già di pensare non oltre il playoff per arrivare ai Mondiali. Luciano Spalletti (LaPresse) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it