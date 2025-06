Disastro Oslo riflessioni e esonero | cos’è successo tra Spalletti e Gravina

Il mondo del calcio italiano è scosso da un terremoto: l'addio di Luciano Spalletti alla Nazionale dopo il disastro di Oslo, che ha portato a riflessioni profonde e a decisioni sorprendenti. Ma cosa si nasconde realmente dietro questa separazione? Scopriamo insieme gli eventi e i retroscena di uno dei capitoli più turbolenti degli ultimi tempi.

(Adnkronos) – L'Italia e il 'caso' Luciano Spalletti. L'ormai ex ct della Nazionale italiana ha annunciato oggi, domenica 8 giugno, di essere stato "sollevato dall'incarico" dal presidente della Figc Gabriele Gravina, che solamente poche ore prima aveva espresso incertezza circa il futuro della panchina azzurra. L'addio di Spalletti arriva dopo la debacle di Oslo

