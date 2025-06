Disastro Oslo riflessioni e esonero | cos’è successo tra Spalletti e Gravina

L’Italia si trova ancora una volta a riflettere su un’insolita e complessa fase di crisi, segnata dall’addio di Luciano Spalletti come ct della Nazionale. Dopo la pesante sconfitta in Norvegia, il rapporto tra il tecnico e la Federazione sembra essersi incrinato, portando a un esonero che apre nuove sfide e interrogativi sul futuro del calcio italiano. Cosa ci riserverà questa svolta? Solo il tempo potrà dirlo.

(Adnkronos) – L’Italia e il ‘caso’ Luciano Spalletti. L’ormai ex ct della Nazionale italiana ha annunciato oggi, domenica 8 giugno, di essere stato “sollevato dall’incarico” dal presidente della Figc Gabriele Gravina, che solamente poche ore prima aveva espresso incertezza circa il futuro della panchina azzurra. L’addio di Spalletti arriva dopo la debacle di Oslo, con la pesante sconfitta contro la Norvegia per 3-0, nella prima giornata del gruppo I, valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, che ha compromesso il percorso degli azzurri verso la rassegna iridata in Stati Uniti, Messico e Canada. 🔗 Leggi su Seriea24.it

