direttore tg1 rassicurato su ascolti insegno e la frecciata a uno che rosica sempre

Il direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci l’anno scorso si era lamentato dei bassi ascolti di Reazione a Catena che non avevano garantito il tradizionale super traino al telegiornale. Oggi Insegno torna al timone di Reazione a Catena con studio rinnovato e nuovi giochi. Gli ascolti sono destinati a crescere rispetto alla flessione del 2024, assicurano i vertici Rai. Chiocci al Messaggero: «Non ce l’ho mai avuta con lui, ho solo detto che le cose non andavano bene. Stavolta mi hanno garantito che Insegno andrà bene, speriamo sia così». Sull’intervista all’ex ministro Sangiuliano, finita nel polverone politico per essere stata troppo morbida, Chiocci ribatte: «Sfido chiunque a dire che non gli abbia chiesto tutto quello che serviva ». 🔗 Leggi su Bubinoblog