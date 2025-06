Diretta Sinner-Alcaraz | precedenti orario e info streaming

Non perdere la grande sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, due talenti emergenti pronti a scrivere un altro capitolo di storia al Roland Garros. Dopo la finale a Roma, si sfidano ancora in uno dei tornei più prestigiosi del mondo, con l’italiano desideroso di riscatto e il giovane spagnolo deciso a consolidare il suo dominio sulla terra battuta. Scopri orari, precedenti, info streaming e vivi ogni momento di questa emozionante battaglia sulla terra rossa parigina.

L'altoatesino a caccia del suo primo Roland Garros in carriera contro lo spagnolo, che sulla terra sembra avere qualcosa in più del numero uno al mondo Seconda finale consecutiva fra Sinner e Alcaraz. Dopo il successo a Roma dello spagnolo, i due si ritrovano di fronte per la prima volta in uno Slam. Al Roland Garros l'italiano è chiamato ad una sorta di reazione dopo la netta sconfitta di due settimane fa sulla terra rossa della Capitale. Un compito non semplice. Al momento Alcaraz sembra avere qualcosa in più su questa superficie rispetto a Sinner, che da sempre ha avuto dei problemi sulla terra.