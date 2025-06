DIRETTA Nations League finale Portogallo-Spagna 1-1 | Mendes la pareggia LIVE

In un emozionante derby iberico, Portogallo e Spagna si sfidano all’Allianz Arena di Monaco per la finalissima della Nations League 2025. Un match vibrante, ricco di tensione e suspence, che tiene con il fiato sospeso gli appassionati di calcio in tutto il mondo. Con il punteggio momentaneo di 1-1 e un gol di Mendès che pareggia i conti, la sfida promette scintille fino all’ultimo secondo. La lotta per il prestigioso trofeo si avvicina al suo epilogo.

Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Arena’ tra i rossoverdi di Martinez e le Furie Rosse di De la Fuente in tempo reale Il Portogallo affronta la Spagna a Monaco di Baviera in una gara valida come finalissima che assegna la Nations League 2025. Un derby iberico tra due Nazionali che mette in palio il secondo trofeo più importante a livello Uefa che sarà diretto dall’arbitro svizzero Scharer. Martinez e De la Fuente, Ct di Portogallo e Spagna (LaPresse) – Calciomercato.it Da un lato la Seleçao das Quinas di Roberto Martinez è arrivata a questo appuntamento dopo aver eliminato la Danimarca nel doppio confronto dello scorso marzo ed aver avuto la meglio sui padroni di casa della Germania lo scorso mercoledì in rimonta grazie ai gol dello juventino Conceicao e dell’eterno Cristiano Ronaldo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Nations League, finale Portogallo-Spagna 1-1: Mendes la pareggia LIVE

