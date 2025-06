Dio c’è ed è bellissimo incontro nella parrocchia di Regina Pacis col teologo Paolo Curtaz

Lunedì 9 alle 20.45, nella parrocchia di Regina Pacis, si terrà un evento imperdibile: l’incontro pubblico con il teologo e biblista Paolo Curtaz, autore del libro “Dio c’è, ed è bellissimo”. Un’occasione unica per scoprire come la fede possa arricchire la vita quotidiana, attraverso parole che illuminano il cuore e la mente. Non perdere questa opportunità di approfondimento e di speranza, perché...

Lunedì 9 alle 20.45 nei locali della parrocchia di Regina Pacis sarà presente Paolo Curtaz, scrittore, telogo, biblista. Un incontro pubblico intitolato "Dio c'è, ed è bellissimo", come l'omonimo libro scritto dal relatore noto per i suoi commenti al Vangelo, per le sue conferenze e per la sua.

