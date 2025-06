Dimissioni Gravina? Neanche l’ombra! Credo ancora in questo progetto Norvegia più forte di noi

non perdere il sogno di tornare ai Mondiali. Dopo una sconfitta pesante in Norvegia, l’Italia si prepara a riscatto contro la Moldavia, consapevole che ogni risultato può fare la differenza in questa sfida cruciale. È il momento di mettere da parte le delusioni e dimostrare il vero spirito azzurro: la qualificazione è ancora possibile, e nulla è scritto fino all’ultimo minuto.

Due giorni dopo la debacle di Oslo, l’ Italia deve guardare avanti alla vigilia della partita casalinga contro la Moldavia valevole come secondo incontro nel percorso di qualificazione per i Mondiali 2026 di calcio. Gli Azzurri, perdendo 3-0 lo scontro diretto per il primato nel gruppo I con la Norvegia, si trovano adesso a -9 da Haaland e compagni (che hanno giocato due match in più) e rischiano di dover passare dall’incubo playoff per inseguire il pass iridato. Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato stamattina a Parma nell’ambito del Festival della Serie A facendo un punto della situazione dopo le varie indiscrezioni delle ultime 36 ore: “ Luciano Spalletti è straordinario, un animo nobile che sta cercando in tutti i modi di portare avanti un progetto straordinario: gli attacchi che sta subendo sono immeritati e lo dico con la morte del cuore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dimissioni Gravina? Neanche l’ombra! “Credo ancora in questo progetto. Norvegia più forte di noi”

