L’unico sport che non funziona è il dilemma azzurro: siamo convinti di essere arrivati, ma in realtà rischiamo di perdere il passo. La crescita c’è, i successi sono evidenti, ma serve una strategia chiara e una vera passione per mantenere il ritmo e scrivere nuove pagine vittoriose. Solo così potremo risalire la china e dimostrare che l’Italia può davvero conquistare il podio mondiale.

Nel tennis abbiamo il numero uno al mondo, tre coppie di doppio che macinano finali, altri due in top 10 mondiale e un vagone di talenti destinati a brillare. Negli sport invernali diversi fuoriclasse. La nuova generazione del nuoto scriverà la storia. Nella pallavolo ci guardano dal basso. Nel rugby siamo sempre più una realtà. Nell’atletica ormai la prima forza europea e, di riflesso, una potenza mondiale. L’unico sport che non funziona è il calcio, che poi è anche quello che incassa più soldi dal Coni (circa 30 milioni all’anno, quasi il doppio di pallavolo e nuoto che sono sui 17). Ma i soldi non sono il problema e nemmeno una soluzione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Dilemma azzurro: siamo diventati delle pippe?

