Dietrofront di Osimhen improvviso | ecco che cosa è successo con l’Al-Hilal di Inzaghi

Sorprendente svolta nel mondo del calcio: Victor Osimhen, inizialmente pronto a trasferirsi all’Al Hilal di Inzaghi, ha improvvisamente cambiato idea rifiutando le offerte provenienti dall’Arabia Saudita. Quali sono state le ragioni di questo clamoroso dietrofront? Scopriamo insieme le ultime rivelazioni e i retroscena che hanno sconvolto il mercato e il futuro dell’attaccante nigeriano. La verità dietro questa decisione potrebbe cambiare le sorti della sua carriera.

Victor Osimhen ha improvvisamente rifiutato le offerte provenienti dall’Arabia: ecco che cosa è successo, la rivelazione del giornalista Spunta un retroscena sulla decisione finale di Victor Osimhen in merito al suo trasferimento in Arabia Saudita. L’attaccante nigeriano sembrava pronto ad indossare la maglia del nuovo club di Simone Inzaghi, che avrebbe voluto averlo a disposizione per il Mondiale per club. Poi il dietrofront improvviso. Infatti, l’attaccante di proprietà del Napoli avrebbe dapprima accettato una mega offerta da circa 35 milioni di euro a stagione per 4 anni. Nel momento in cui la trattativa stava per volgere al termine, con l’Al Hilal pronto a spingersi alle richieste della società partenopea, Victor Osimhen si è tirato indietro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Dietrofront di Osimhen improvviso: ecco che cosa è successo con l’Al-Hilal di Inzaghi

