Dieci ospedali colpiti in sette giorni Strage a Sabra | 15 uccisi

In soli sette giorni, dieci ospedali sono stati colpiti, una vera e propria emergenza umanitaria che si intensifica a Gaza. La strage di Sabra ha causato 15 vittime, mentre l’area dell’ospedale Nasser di Khan Younis è sotto evacuazione e il blocco militare impedisce l’accesso a pazienti e personale sanitario. Una crisi senza precedenti che richiede attenzione e azione immediata per salvare vite umane.

L'area dell'ospedale Nasser di Khan Younis, la più grande struttura sanitaria della Striscia di Gaza, è sotto ordine di evacuazione. L'esercito ha bloccato l'accesso a pazienti e personale.

